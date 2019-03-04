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Жан Ассельборн

Узбекистан и Люксембург подпишут меморандум о воздушном сообщении

© Sputnik / Сергей Пятаков
В Узбекистане
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В рамках визита запланировано подписание Меморандума о взаимопонимании по воздушному сообщению.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Шестого марта Узбекистан посетит делегация Великого Герцогства Люксембург во главе с министром иностранных и европейских дел Жаном Ассельборном, сообщает МИД Узбекистана.

В программе визита переговоры в Министерстве иностранных дел Узбекистана, в ходе которых планируется обсудить перспективы придания динамики двусторонним отношениям по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита запланировано подписание Меморандума о взаимопонимании по воздушному сообщению, в частности, в связи с планами люксембургской авиакомпании Cargolux с 2020 года использовать транспортный хаб "Навои" для транзитных перевозок в страны Азии.

Теги:
МИД Узбекистана, МИД Узбекистана, Люксембург, Люксембург, Узбекистан, Узбекистан



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