Узбекистан и Люксембург подпишут меморандум о воздушном сообщении

В рамках визита запланировано подписание Меморандума о взаимопонимании по воздушному сообщению.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Шестого марта Узбекистан посетит делегация Великого Герцогства Люксембург во главе с министром иностранных и европейских дел Жаном Ассельборном, сообщает МИД Узбекистана.

В программе визита переговоры в Министерстве иностранных дел Узбекистана, в ходе которых планируется обсудить перспективы придания динамики двусторонним отношениям по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита запланировано подписание Меморандума о взаимопонимании по воздушному сообщению, в частности, в связи с планами люксембургской авиакомпании Cargolux с 2020 года использовать транспортный хаб "Навои" для транзитных перевозок в страны Азии.