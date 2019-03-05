На узбекской таможне открылись "зеленый" и "синий" коридоры

Тогда же открылись первые два коридора — "желтый" и "красный", где таможенную проверку проходят товары и транспортные средства с высоким уровнем риска или определенные случайным выбором.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. На таможенных постах Узбекистана заработали "зеленый" и "синий" коридоры, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

В "зеленом" коридоре таможенный контроль применяется к товарам и транспортным средствам с низким уровнем риска, в "синем" — к товарам со средним уровнем риска или определенным случайным выбором, после их выпуска.

Автоматизированная система управления рисками с применением четырех цветных коридоров была внедрена таможенной службой с декабря прошлого года.

Тогда же открылись первые два коридора — "желтый" и "красный", где таможенную проверку проходят товары и транспортные средства с высоким уровнем риска или определенные случайным выбором.

Предприниматели теперь также могут получить информацию о статусе грузовой таможенной декларации и коридорах таможенного контроля на официальном сайте комитета.