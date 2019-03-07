Активные женщины Узбекистана получили нагрудные знаки

Нагрудный знак "Муътабар аёл" был учрежден в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В Узбекистане в честь 8 Марта впервые были вручены нагрудные знаки "Муътабар аёл". Их получили 290 инициативных женщин, которые внесли вклад в формирование и укрепление благополучия семей, охрану материнства и детства.

Комитет Женщин Узбекистана Вручение нагрудного знака "Муътабар аёл" женщинам, проявившим активность и инициативность в жизни общества и государства

Как отмечается в публикации на странице Комитета женщин в Facebook, они также получат единовременное денежное вознаграждение в размере до четырехкратной минимальной заработной платы.

Комитет Женщин Узбекистана Вручение нагрудного знака "Муътабар аёл" женщинам, проявившим активность и инициативность в жизни общества и государства

Нагрудный знак "Муътабар аёл" был учрежден в соответствии с указом президента "О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи" от 2 февраля 2018 года.