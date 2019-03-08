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Кофе и букеты: как я спас узбечку от мужа-тирана и нашел свою любовь

PRJANOFF
В Узбекистане
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93620

В Sputnik Узбекистан пришло письмо от мужчины, пожелавшего остаться анонимным. 

ТАШКЕНТ, 8 мар - Sputnik. Сегодня весь мир отмечает Международный женский день. Как правило, этот праздник ассоциируется у всех с цветами, выходными и подарками для женщин в виде бижутерии, кухонных принадлежностей и нижнего белья.

Однако все забывают о социальных аспектах этого праздника. Именно в этот день во многих странах проходят митинги за права женщин. Но куда более важно то, что в этот день необходимо обратить внимание на проблемы жертв насилия.

По этому случаю в Sputnik Узбекистан пришло письмо от мужчины, пожелавшего остаться анонимным. 

Здравствуйте. Решил написать вам историю о том, как я нашел в Узбекистане свою любовь, жену и будущую мать моих детей. 

Девушка подвергается насилию. Иллюстративное фото
CC0 / pixabay
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Эта история началась несколько лет назад, когда устав от разного рода романтических приключений, я первый раз задумался о женитьбе и создании семьи. Я этнический азербайджанец, но всю жизнь прожил в России. Звезд с неба особо не хватал. Работал начальником в небольшой компании по продаже компьютеров в Москве. 

В кругу моих друзей люди разных национальностей, профессий и социального положения. Узнав о моем намерении создать семью, многие из них поспешили дать мне советы. Всегда шумный владелец ресторана Давид кричал, что нужно нагуляться и торопиться не стоит. Мой коллега Максим говорил, что все придет само и вторая половинка найдет меня сама. На Земле проживает более 7 миллиардов человек. Каков шанс, что твоя половинка живет в шаговой доступности? Было бы очень удобно.

Я увлекся путешествиями. Каждую свободную минуту я пытался посвящать любимому хобби. Благо, регулярные заграничные командировки изрядно помогали.

И вот судьба привела меня в солнечный Ташкент. Прекрасный город, национальный колорит, новые компании и знакомства.

Рядом с моим офисом была одна единственная кофейня, в которую я часто забегал перед встречами. Каждый раз мне готовила кофе фантастическая Асмира. Она была очень застенчива и неразговорчива, но от ее улыбки я не мог оторвать глаз.

Однажды утром моя жизнь полностью изменилась. Это было одновременно самое грустное и самое счастливое утро в моей жизни. 

Как обычно, в 7 утра я пришел за порцией вкуснейшего черного кофе, но остановился в дверях, когда увидел, что у Асмиры на лице были синяки.

Женщины идут по улице
© sputnik / Амир Исаев
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Я сразу же спросил, что случилось, на что она ответила, что все в порядке и "она это заслужила". 

Весь день я думал только о ней и о ее словах. Не могу выбросить из головы эту дикую для меня фразу. После работы я дождался закрытия кофейни, встретил Асмиру и уговорил прогуляться до остановки.

В этот вечер я услышал такие фразы, как: "наказание за прошлые "грехи", служение любви и смирение.

Как оказалось, Асмира была замужем. Его звали Дильшод. Они познакомились, когда им было по 15 лет, с тех пор вместе. Она его не любит, а он просит "не бесить его" и раздражается по любому поводу.

Самое страшное для нее был развод. 

"Что подумают люди, родственники и знакомые? Это позор для всей семьи", - говорила Асмира.

Она знала, что он изменяет ей, над ней смеялись подруги. Но кофейня - это единственное место, где она могла спрятаться. Однако и единственное место в Ташкенте с вкуснейшим кофе ее муж Дильшод мог закрыть. Это была его кофейня.

Он не разрешал Асмире работать нигде, кроме этой кофейни. Собственно, она нигде и не училась - ее бы никуда не взяли.

Мусульманские женщины в объективе фотографа
Мусульманские женщины в объективе фотографа
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Я стал чаще приезжать в Ташкенте и встречал ее после работы. На наших тайных встречах я узнал, что у нее были мечты: увидеть Москву и стать визажистом. Оказалось, что замазывая синяки на лице, Асмира с каждым днем все больше любила краситься. И каждую ночь, пока муж спит, она тренировалась на своих подружках, осваивая практику мейк-апа.

Прошел год и я решил сделать ей подарок: увез в Москву. Весь уикенд мы провели вместе. Много разговаривали, ели в разных местах, гуляли по городу, катались на аттракционах. 

И тут я понял, что обратно я ее ни за что не отпущу. Я сделал ей предложение. 

© Sputnik / Михаил Мордасов
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Это был долгий процесс принятия моего предложения, но Асмира смогла взять волю в кулак и развелась с мужем, несмотря на его угрозы и моральную зависимость. 

А я женился на лучшей девушке в мире.

В моей жизни многое изменилось. Есть хорошая узбекская поговорка - "Муж — голова, жена — шея" (Эр — бош, хотин — бўйин). Асмира сделала мою и свою жизнь лучше. Теперь она - известный визажист и зарабатывает даже больше, чем я. Теперь Асмира постоянно улыбается и много разговаривает.

Цените и любите узбекских девушек - они самое прекрасное, что у вас есть.

Теги:
насилие в семье, Насилие, насилие, девушки, 8 марта, Гендерные стандарты, Ташкент, Ташкент, женщина, Узбекистан, Узбекистан



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