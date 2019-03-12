Талантливые школьницы соберутся на форуме "Кизларжон" в Самарканде

От каждого региона республики на форум смогут поехать по десять девушек в возрасте от 14 до 18 лет.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Самарканде с 23 по 26 марта впервые пройдет форум "Кизларжон", сообщается на официальной странице Комитета женщин Узбекистана в Facebook. Цель мероприятия под лозунгом "Наука — основа будущего" — развитие знаний и навыков школьниц, повышение их общественно-политической активности.

От каждого региона республики на форум смогут поехать по десять девушек в возрасте от 14 до 18 лет (ученицы 8-11-х классов).

Посетить мероприятие смогут как отличницы и победительницы международных и республиканских предметных олимпиад, так и девочки, состоящие на учете в профилактических учреждениях.

Гостьям расскажут о современных информационных и коммуникационных технологиях, управлении инновациями, маркетинге и пиар-продвижении.

Организаторы мероприятия — Министерство народного образования Узбекистана, Комитет женщин, Министерство высшего и среднего специального образования, Центральный совет Союза молодежи и хокимият Самаркандской области.