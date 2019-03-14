Покорители высоты: в Узбекистане прошел открытый чемпионат по ледолазанию

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В ущелье Катта-Коксай Угам-Чаткальской горной цепи урочища Чимган прошел открытый чемпионат республики по ледолазанию среди мужчин, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В соревнованиях, организованных Министерством физической культуры и спорта, приняли участие профессиональные альпинисты.

Мужчинам предстояло ускоренным темпом преодолеть 15-метровую ледяную скалу, расположенную под углом в 85-90 градусов.

Пресс-служба Министерства обороны В Узбекистане прошел открытый чемпионат по ледолазанию

Самыми быстрыми оказались военнослужащие Учебно-тренировочного центра горной подготовки Минобороны, они заняли все призовые места. За ними следуют альпинисты из "Алп Восток" и представители Федерации альпинизма и скалолазания Узбекистана.

Пресс-служба Министерства обороны В Узбекистане прошел открытый чемпионат по ледолазанию

Победители и призеры получили медали, почетные грамоты и ценные подарки.