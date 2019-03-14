Новый Airbus A320neo отправляется в свой первый полет

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Сегодня, 14 марта, Национальная авиакомпания Узбекистана начинает осуществлять полеты на новом Airbus A320neo.

Первый рейс по маршруту Ташкент - Баку - Ташкент отправится из столичного аэропорта в 13:40 по местному времени.

Узбекистон хаво йуллари Проснись, Neo: как выглядит новый лайнер Airbus для Узбекистана 11

Напомним, что авиастроительный концерн Airbus поставил национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии" первый самолет А320neo.

Новый Airbus A320neo НАК рассчитан на перевозку 150 пассажиров (бизнес-класс – 12, экономкласс – 138).

Воздушное судно сможет преодолевать до пяти тысяч километров, что позволит покрывать полетами весь Центрально-Европейский регион. В салоне самолете есть кресла с индивидуальными экранами, Wi-Fi и усовершенствованная система кондиционирования.