Новый Airbus A320neo отправляется в свой первый полет

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Сегодня, 14 марта, Национальная авиакомпания Узбекистана начинает осуществлять полеты на новом Airbus A320neo.
Первый рейс по маршруту Ташкент - Баку - Ташкент отправится из столичного аэропорта в 13:40 по местному времени.
Напомним, что авиастроительный концерн Airbus поставил национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии" первый самолет А320neo.
Новый Airbus A320neo НАК рассчитан на перевозку 150 пассажиров (бизнес-класс – 12, экономкласс – 138).
Воздушное судно сможет преодолевать до пяти тысяч километров, что позволит покрывать полетами весь Центрально-Европейский регион. В салоне самолете есть кресла с индивидуальными экранами, Wi-Fi и усовершенствованная система кондиционирования.