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Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари

Новый Airbus A320neo отправляется в свой первый полет

Узбекистон хаво йуллари
В Узбекистане
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Рейс Ташкент - Баку - Ташкент отправляется из аэропорта в 13:40.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Сегодня, 14 марта, Национальная авиакомпания Узбекистана начинает осуществлять полеты на новом Airbus A320neo.

Первый рейс по маршруту Ташкент - Баку - Ташкент отправится из столичного аэропорта в 13:40 по местному времени.

Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
Узбекистон хаво йуллари
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Напомним, что авиастроительный концерн Airbus поставил национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии" первый самолет А320neo.

Новый Airbus A320neo НАК рассчитан на перевозку 150 пассажиров (бизнес-класс – 12, экономкласс – 138).

Воздушное судно сможет преодолевать до пяти тысяч километров, что позволит покрывать полетами весь Центрально-Европейский регион. В салоне самолете есть кресла с индивидуальными экранами, Wi-Fi и усовершенствованная система кондиционирования.

 

Теги:
полеты, полет, самолет, Самолет, UzAirways, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, аэропорт



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