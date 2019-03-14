Из аптек Узбекистана уберут лекарства с фенспиридом

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Лекарственные средства, содержащие вещество фенспирид, будут изъяты из продажи в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.
По данным пресс-службы Минздрава Узбекистана, польская Polpharma S.A., французская Les Laboratoires Servier направили в ГУП "Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники" сообщения об отзыве регистрационных удостоверений на препараты "Эреспал" и "Сиресп". Венгерская Gedeon Richter также направила сообщение от отзыве препарата "Эпистат".
"Решением экспертного совета ГУП регистрационные удостоверения на эти препараты были аннулированы и исключены из реестра лекарственных средств изделия медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике в Республике Узбекистан", — говорится в сообщении министерства.
В настоящее время ожидаются поступления аналогичной информации от ряда фармкомпаний с Украины, из Турции и Индии, "по которым также будут приняты соответствующие решения".