Эктор Купер: наша главная цель— чемпионат мира

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. China Cup - 2019 пройдет с 21 по 25 марта в китайском городе Гуанси. В турнире примут участие сборные Уругвая, Китая и Таиланда. Главная же цель национальной команды - это попадание на мундиаль.
"Международный турнир China Cup-2019 станет подготовительным этапом к отборочным матчам чемпионата мира. В этом турнире будут участвовать сильные команды. На протяжении 8 дней мы проведем 2 игры. Для нас будет очень полезным выйти на поле против такой национальной сборной, в которой выступают сильнейшие футболисты Луис Суарес, Диего Годин, Эдинсон Кавани", — заявил Купер.
Главная цель на этом турнире - улучшить игру сборной Узбекистана. Кроме того, сейчас все внимание тренерского штаба сборной Узбекистана сосредоточено на завоевании путевки на чемпионат мира.
По решению оргкомитета 22 марта национальная команда Узбекистана выйдет на поле против Уругвая. Накануне представители Китая сыграют с Таиландом. 25 марта победители двух пар померятся силами в финальном противостоянии. Кроме того, команды, потерпевшие поражение в полуфинале, сыграют между собой в матче за 3-е место.