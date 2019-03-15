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Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования семье Мираброра Усманова

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования семье Мираброра Усманова

© Пресс-служба президента
В Узбекистане
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Президент вспомнил добрые дела Усманова и посетил его дом.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетил дом Мираброра Усманова и выразил соболезнования его супруге и детям, сообщили в пресс-службе главы республики.

Были прочитаны суры из Корана и молитвы за покойного. Президент вспомнил добрые дела Усманова.

"Мираброр Усманов познал как трудные, так и светлые дни нашей независимости, многое сделал для родины. Он делал людям добро по мере своих сил. Был преданным семье, стране, государству. Несмотря на ухудшившееся в последнее время состояние здоровья, он старался участвовать во всех заседаниях Сената, горел желанием приносить пользу", - сказал Мирзиёев.

Напомним, что политик был госпитализирован 12 марта. Предположительно, причиной этого стало обострение заболевания легких и дыхательных путей (астма), однако точный диагноз неизвестен до сих пор. Сегодня сенатор скончался в больнице.

Мираброр Усманов был руководителем Федерации футбола Узбекистана с 2006 по 2017 годы, с 2005-го являлся членом Сената Олий Мажлиса. С 1990 по 1992 год он возглавлял Министерство торговли Узбекистана, с 1992 по 1994 год работал председателем компании "Узбексавдо", с 1994 по 2005 год занимал должность заместителя премьер-министра Узбекистана, с 2006 по 2017 год – президента Федерации футбола Узбекистана.

Теги:
соболезнования, Смерть публичных людей, смерть, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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