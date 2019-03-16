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В Узбекистане запустили производство вагонов для инвалидов

В Узбекистане запустили производство вагонов для инвалидов - первое фото

В Узбекистане
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Первые вагоны новой модификации уже готовы к эксплуатации и в скором времени будут внедрены в состав поездов международного сообщения.  

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. "Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов" выпустил новый вагон, предназначенный для людей с ограниченными возможностями, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

Он спроектирован инженерами-конструкторами завода согласно требованиям и предложениям клиентов, и представляет собой специальный купейный вагон типа 61-931. 

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Учитывая особенности физически ограниченной категории граждан, расширены входная часть вагона, купе и коридор, размещено специальное приспособление для подъема инвалидных колясок. 

60 процентов нового вагона укомплектовано по программе локализации производства на базе комплектующих местного производства. В частности, к ним относятся: тележка вагона, отопительные и охладительные системы, электрический пульт управления, специальное электрическое устройство высокого и низкого напряжений.

В Узбекистане запустили производство вагонов для инвалидов
Узбекистан темир ййулари
В Узбекистане запустили производство вагонов для инвалидов

На днях завод планирует проведение презентации специальных вагонов для людей с ограниченными возможностями в Казахстане.

Теги:
вокзал, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Поезд, Узбекистон темир йуллари



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