Как будут отдыхать школьники Узбекистана: расписание каникул

Весенние каникулы продлятся с 21 по 27 марта. На учебу детям нужно выходить 28 марта.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана напомнило о сроках школьных каникул.

Весной дети будут отдыхать с 21 марта в течение семи календарных дней, летом они смогут временно забыть об уроках после окончания контрольных экзаменов (для классов, не сдающих экзамены — после последнего учебного дня) до 1 сентября.

Осенние каникулы продлятся с 4 ноября в течение шести календарных дней, а зимние — с 28 декабря в течение 14 календарных дней.

"Если последний день каникул будет приходиться на праздничный (нерабочий) день, занятия продолжаются со следующего рабочего дня", — говорится в публикации.

Учащимся первых классов предоставят одну неделю дополнительных каникул в феврале.