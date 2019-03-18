Как будут отдыхать школьники Узбекистана: расписание каникул

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана напомнило о сроках школьных каникул.
Весной дети будут отдыхать с 21 марта в течение семи календарных дней, летом они смогут временно забыть об уроках после окончания контрольных экзаменов (для классов, не сдающих экзамены — после последнего учебного дня) до 1 сентября.
"Если последний день каникул будет приходиться на праздничный (нерабочий) день, занятия продолжаются со следующего рабочего дня", — говорится в публикации.
Учащимся первых классов предоставят одну неделю дополнительных каникул в феврале.