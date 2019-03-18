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Как будут отдыхать школьники Узбекистана: расписание каникул

© Sputnik / Антон Уницын
В Узбекистане
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Весенние каникулы продлятся с 21 по 27 марта. На учебу детям нужно выходить 28 марта.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана напомнило о сроках школьных каникул. 

Весной дети будут отдыхать с 21 марта в течение семи календарных дней, летом они смогут временно забыть об уроках после окончания контрольных экзаменов (для классов, не сдающих экзамены — после последнего учебного дня) до 1 сентября.

Узбекские школьники
© Министерство образования Узбекистана
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Осенние каникулы продлятся с 4 ноября в течение шести календарных дней, а зимние — с 28 декабря в течение 14 календарных дней.

"Если последний день каникул будет приходиться на праздничный (нерабочий) день, занятия продолжаются со следующего рабочего дня", — говорится в публикации.

Учащимся первых классов предоставят одну неделю дополнительных каникул в феврале.

Теги:
дети, Школа, отдых, Узбекистан, каникулы, школьники



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