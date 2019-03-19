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Пыльная буря

Пыльную бурю зафиксировали на юге Узбекистана

© AFP 2018 / FAROOQ NAEEM
В Узбекистане
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Как сообщает Узгидромет, пыльные бури опасны, когда они идут в течение нескольких суток, тогда видимость ухудшается.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Кратковременная пыльная буря наблюдалась в Сурхандарьинской области Узбекистана в понедельник, для людей она опасности не представляла, сообщил РИА Новости сотрудник Узгидрометра.

"Сегодня в 14.55 (12.55 мск) в Сурхандарьинской области была зарегистрирована пыльная буря, она носила локальный характер", - сказал представитель Узгидромета. По его словам, порывы ветра достигали 18-20 метров в секунду, они могут приводить к возникновению пыльных бурь.

Собеседник добавил, что наблюдательная сеть не фиксировала существенное ухудшение видимости.

"Пыльные бури опасны, когда они идут в течение нескольких суток, тогда видимость ухудшается", - отметил представитель ведомства.

По данным Узгидромета, в районе Приаралья на северо-западе и южных областях Узбекистана пыльные бури в весенне-летний период повторяются регулярно из-за повышенной концентрации песка при достаточном ветре в 6-9 метров в секунду.

Теги:
Сурхандарьинская область, Узгидромет, Узбекистан, Узбекистан



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