Уже с 25 марта в Ташкенте отключат горячую воду

Отключение горячей воды происходит для качественной подготовки к отопительному сезону 2019-2020 в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В Ташкенте с 25 марта начнутся плановые отключения горячей воды, сообщает "Таштеплоэнерго".

Для качественной подготовки к отопительному сезону 2019-2020 в Ташкенте с 25 марта по 5 апреля будут проводиться испытания тепловых сетей на расчетную температуру с ограничением теплопотребителей по горячей воде.

С 3 апреля по 26 апреля будут проводиться испытания тепловых сетей на механическую прочность и плотность (повышенное давление) без ограничения теплопотребителей по горячей воде.

Жители могут обратиться по телефону (71) 215-72-73 с заявками о замеченных неисправностях.

Полный график отключения горячей воды смотрите здесь.