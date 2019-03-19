Уже с 25 марта в Ташкенте отключат горячую воду

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В Ташкенте с 25 марта начнутся плановые отключения горячей воды, сообщает "Таштеплоэнерго".
Для качественной подготовки к отопительному сезону 2019-2020 в Ташкенте с 25 марта по 5 апреля будут проводиться испытания тепловых сетей на расчетную температуру с ограничением теплопотребителей по горячей воде.
С 3 апреля по 26 апреля будут проводиться испытания тепловых сетей на механическую прочность и плотность (повышенное давление) без ограничения теплопотребителей по горячей воде.
Жители могут обратиться по телефону (71) 215-72-73 с заявками о замеченных неисправностях.
Полный график отключения горячей воды смотрите здесь.