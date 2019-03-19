Афганская делегация отметила Навруз в Сурхандарье

По словам главы делегации, весь афганский народ восхищается динамичными изменениями, происходящими в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Делегация Афганистана, а также главы находящихся в Мазари-Шарифе консульских учреждений Индии, Ирана, Казахстана, России и Таджикистана отметили Навруз в Сурхандарьинской области. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана. Афганскую делегацию возглавил заместитель губернатора провинции Балх Шуджоуддин Шуджо.

МИД Узбекистана Афганская делегация посетила Сурхандарьинскую область

"Было подчеркнуто, что сложившаяся традиция участия представителей провинции Балх и Сурхандарьинской области в праздновании Навруза в Мазари-Шарифе и Термезе способствует укреплению добрососедских отношений между двумя странами и народами, которые имеют общую историю, культуру, религию и традиции", — говорится в публикации.

Шуджоуддин Шуджо отметил, что руководство провинции Балх, равно как и весь афганский народ, "восхищается происходящими динамичными изменениями в Узбекистане".

МИД Узбекистана Афганская делегация посетила Сурхандарьинскую область

На встрече в Термезе стороны также обсудили перспективы развития взаимодействия между приграничными регионами двух стран.