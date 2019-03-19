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Афганская делегация посетила Сурхандарьинскую область

Афганская делегация отметила Навруз в Сурхандарье

МИД Узбекистана
В Узбекистане
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По словам главы делегации, весь афганский народ восхищается динамичными изменениями, происходящими в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Делегация Афганистана, а также главы находящихся в Мазари-Шарифе консульских учреждений Индии, Ирана, Казахстана, России и Таджикистана отметили Навруз в Сурхандарьинской области. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана. Афганскую делегацию возглавил заместитель губернатора провинции Балх Шуджоуддин Шуджо.

Афганская делегация посетила Сурхандарьинскую область
МИД Узбекистана
Афганская делегация посетила Сурхандарьинскую область

"Было подчеркнуто, что сложившаяся традиция участия представителей провинции Балх и Сурхандарьинской области в праздновании Навруза в Мазари-Шарифе и Термезе способствует укреплению добрососедских отношений между двумя странами и народами, которые имеют общую историю, культуру, религию и традиции", — говорится в публикации.

Шуджоуддин Шуджо отметил, что руководство провинции Балх, равно как и весь афганский народ, "восхищается происходящими динамичными изменениями в Узбекистане".

Афганская делегация посетила Сурхандарьинскую область
МИД Узбекистана
Афганская делегация посетила Сурхандарьинскую область

На встрече в Термезе стороны также обсудили перспективы развития взаимодействия между приграничными регионами двух стран.




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