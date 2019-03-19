В Узбекистане выберут лучшего учителя

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане стартовал ежегодный конкурс "Лучший учитель года – 2019", сообщили в пресс-службе Министерства народного образования страны. Он пройдет в три этапа — на районном (городском), областном и республиканском уровнях.
Преподаватели, желающие принять участие в конкурсе, должны пройти онлайн-регистрацию. На первом этапе количество участников не ограничено.
Примечательно, что с этого года всем конкурсантам нужно иметь личную страницу в социальной сети Facebook, аккаунт должен быть общедоступным. Там периодически должны появляться публикации о деятельности педагога, их следует сопровождать хештегами #yiloqituvchisi2019 и #йилўқитувчиси2019.
В этом году узбекистанцы смогут проголосовать за учителей, прошедших на республиканский уровень. Процесс голосования будет организован на официальной странице Министерства народного образования в Facebook.