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Учитель в классе

В Узбекистане выберут лучшего учителя

© Sputnik / Саид Царнаев
В Узбекистане
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В этом году правила конкурса несколько изменили — чтобы обеспечить его прозрачность.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане стартовал ежегодный конкурс "Лучший учитель года – 2019", сообщили в пресс-службе Министерства народного образования страны. Он пройдет в три этапа — на районном (городском), областном и республиканском уровнях.

В Ташкенте стартовала социальная акция в поддержку статуса учителя
Пресс-служба Министерства народного образования РУ
В Ташкенте стартовала социальная акция в поддержку статуса учителя
Принять участие в конкурсе смогут преподаватели, которые имеют высшее образование, педагогический стаж не менее трех лет, вторую и более высокую квалификационную категорию. Каждый учитель имеет право выдвинуть свою кандидатуру только по одному предмету.

Преподаватели, желающие принять участие в конкурсе, должны пройти онлайн-регистрацию. На первом этапе количество участников не ограничено.

Примечательно, что с этого года всем конкурсантам нужно иметь личную страницу в социальной сети Facebook, аккаунт должен быть общедоступным. Там периодически должны появляться публикации о деятельности педагога, их следует сопровождать хештегами #yiloqituvchisi2019 и #йилўқитувчиси2019. 

В этом году узбекистанцы смогут проголосовать за учителей, прошедших на республиканский уровень. Процесс голосования будет организован на официальной странице Министерства народного образования в Facebook.

Теги:
Узбекистан, Конкурс, педагог, учительница, учитель



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