В Узбекистане выберут лучшего учителя

В этом году правила конкурса несколько изменили — чтобы обеспечить его прозрачность.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане стартовал ежегодный конкурс "Лучший учитель года – 2019", сообщили в пресс-службе Министерства народного образования страны. Он пройдет в три этапа — на районном (городском), областном и республиканском уровнях.

Пресс-служба Министерства народного образования РУ В Ташкенте стартовала социальная акция в поддержку статуса учителя

Принять участие в конкурсе смогут преподаватели, которые имеют высшее образование, педагогический стаж не менее трех лет, вторую и более высокую квалификационную категорию. Каждый учитель имеет право выдвинуть свою кандидатуру только по одному предмету.

Преподаватели, желающие принять участие в конкурсе, должны пройти онлайн-регистрацию. На первом этапе количество участников не ограничено.

Примечательно, что с этого года всем конкурсантам нужно иметь личную страницу в социальной сети Facebook, аккаунт должен быть общедоступным. Там периодически должны появляться публикации о деятельности педагога, их следует сопровождать хештегами #yiloqituvchisi2019 и #йилўқитувчиси2019.

В этом году узбекистанцы смогут проголосовать за учителей, прошедших на республиканский уровень. Процесс голосования будет организован на официальной странице Министерства народного образования в Facebook.