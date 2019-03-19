Мирзиёев раскритиковал низкий уровень доступа к интернету в школах

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании по вопросам усиления внимания к молодежи подверг критике низкий уровень доступа к интернету в школах. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Министерствам народного образования, по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено разработать план мер по обеспечению компьютерных классов всех школ современной техникой и высокоскоростным доступом к интернету до 2021 года", — говорится в публикации.

На совещании было отмечено, что необходимо поддерживать инициативы предпринимателей по организации компьютерных игровых центров, в которых будут представлены тесты, викторины, развивающие стратегии и другие полезные программы, способствующие расширению знаний и кругозора детей и молодежи.

Ранее президент неоднократно подчеркивал: важно с самого детства прививать любовь к литературе. Эта тема также была затронута на совещании.

"Во многих селах и махаллях отсутствуют необходимые условия для чтения. Организованные вместо прежних библиотек информационно-ресурсные центры не справились с возложенными на них задачами", — отмечается в публикации.

В связи с этим в рамках новой инициативы планируется довезти на места книжную продукцию с учетом потребностей молодежи.

"Глава государства поручил ответственным министерствам и объединениям издать в рамках проекта "Караван просвещения" художественную, познавательную, социальную литературу и доставить в Республику Каракалпакстан и все области книги в количестве не менее одного миллиона экземпляров", — сообщили в пресс-службе.

Местные хокимияты должны организовать в каждом городе и районном центре по одному образцовому книжному магазину.

Перед Агентством информации и массовых коммуникаций поставлена задача развернуть передвижные книжные павильоны во всех городах и районах, оказывать библиотечные услуги жителям сельской местности посредством библиобусов.

Больницы, библиобусы, дома: Мирзиёев проверил социальные объекты Намангана >>>