Шавкат Мирзиёев помиловал более 40 человек перед Наврузом

В числе помилованных - 23 человека были привлечены к ответственности за участие в запрещенных организациях.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 44 человек в связи с одним из главных национальных праздников — Наврузом, сообщил во вторник телеканал "Узбекистан 24".

"Глава государства подписал указ о помиловании в связи с праздником Навруз в отношении 44 осужденных", - говорится в сообщении телеканала. В числе помилованных - 23 человека были привлечены к ответственности за участие в запрещенных организациях. Двое - лица, старше 60 лет, еще пятеро - женщины, уточняет "Узбекистан 24".

В соответствии с документом, семи осужденным отбывание наказания отменено полностью, 11 лиц освобождены от наказания условно, 12 - наказание заменено на более легкое, 13 - сокращены сроки лишения свободы, один осужденный был освобожден от дополнительного наказания.