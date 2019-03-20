Узбеки пытались вывезти в Казахстан 1,5 тысячи шкур ондатры на 90 млн сумов

При досмотре багажа задержанных было выявлено 1505 спрессованных шкур ондатры.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Пограничники Узбекистана задержали двух граждан страны, которые пытались вывезти в Казахстан более полутора тысяч шкур ондатры стоимостью около 11 тысяч долларов, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя пограничных войск Службы госбезопасности республики.

По данным ведомства, граждане Узбекистана были задержаны при пересечении узбекско-казахстанской границы на КПП "Зангиата-автодорожный" с двумя подозрительными чемоданами.

"При досмотре багажа задержанных было выявлено 1505 спрессованных шкур ондатры, которые нарушители намеревались незаконно переправить через госграницу", - уточнил представитель погранвойск.

По его словам, задержанная партия контрабандных шкур оценивается более чем в 90 миллионов сумов (около 11 тысяч долларов).

В отношении задержанных по факту контрабанды вынесены определения об административном правонарушении, уточнил собеседник агентства.