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Флаг Узбекистана

В Ташкенте сегодня установят еще один гигантский флаг Узбекистана

Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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В мероприятии примет участие хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Сегодня в 15:00 на пересечении улиц Мирзо Улугбека и Махтумкули в Ташкенте установят государственный флаг Узбекистана, он будет развеваться на высоте 57 метров.

"В честь весеннего праздника Навруз на этой территории будет открыт и одноименный бродвей, а также будет введен в эксплуатацию музыкальный фонтан", — сообщается в официальном Telegram-канале хокимията столицы. В мероприятии примет участие хоким города Джахонгир Артыкходжаев.

Напомним, в июле прошлого года на площади "Дружба народов" в столице был установлен самый большой в стране флаг Узбекистана размером 10×20 метров, длина флагштока составляет 65 метров.

Фото: Рамиз Бахтияров
Площадь и Дворец Дружбы народов с гигантским флагом Узбекистана
Теги:
Узбекистан, флаг, Хокимият Ташкента, Ташкент



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