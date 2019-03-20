В Ташкенте сегодня установят еще один гигантский флаг Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Сегодня в 15:00 на пересечении улиц Мирзо Улугбека и Махтумкули в Ташкенте установят государственный флаг Узбекистана, он будет развеваться на высоте 57 метров.

"В честь весеннего праздника Навруз на этой территории будет открыт и одноименный бродвей, а также будет введен в эксплуатацию музыкальный фонтан", — сообщается в официальном Telegram-канале хокимията столицы. В мероприятии примет участие хоким города Джахонгир Артыкходжаев.

Напомним, в июле прошлого года на площади "Дружба народов" в столице был установлен самый большой в стране флаг Узбекистана размером 10×20 метров, длина флагштока составляет 65 метров.