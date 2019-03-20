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Празднование Навруза в Ташкенте

Восточный базар, игры и диджей-сеты: как отметят Навруз в Ташкенте

Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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Хокимият столицы подготовил для жителей и гостей города насыщенную программу.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Столичная администрация опубликовала программу мероприятий, которые можно посетить в дни празднования Навруза — с 21 по 24 марта.

Празднование Навруза в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Одну из улиц Ташкента перекроют для транспорта из-за празднования Навруза
На площадке за Национальной библиотекой Узбекистана под аккомпанемент симфонического оркестра пройдет фестиваль цветов (с 12:00 до 22:00). Около фонтана на Бродвее, а также на площадке у театра имени Алишера Навои будут организованы выставки творческих коллективов из регионов Узбекистана и выступления диджеев (с 12:00 до 19:00).

Возле автостоянки СГБ (около парка ОДО) развернется "Восточный базар" (12:00–20:00). На территории торгово-развлекательного центра "Зарафшан" свое мастерство будут демонстрировать ремесленники (12:00-20:00).

Около отеля Hyatt Regency Tashkent c 12:00 до 18:00 пройдут выступления спортсменов.

Теги:
культурная программа, Хокимият Ташкента, праздник, Ташкент, Навруз



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