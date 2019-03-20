Восточный базар, игры и диджей-сеты: как отметят Навруз в Ташкенте

На площадке за Национальной библиотекой Узбекистана под аккомпанемент симфонического оркестра пройдет фестиваль цветов (с 12:00 до 22:00). Около фонтана на Бродвее, а также на площадке у театра имени Алишера Навои будут организованы выставки творческих коллективов из регионов Узбекистана и выступления диджеев (с 12:00 до 19:00).
Возле автостоянки СГБ (около парка ОДО) развернется "Восточный базар" (12:00–20:00). На территории торгово-развлекательного центра "Зарафшан" свое мастерство будут демонстрировать ремесленники (12:00-20:00).
Около отеля Hyatt Regency Tashkent c 12:00 до 18:00 пройдут выступления спортсменов.