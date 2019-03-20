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Военнослужащим МЧС вручили ключи от новых квартир

Отличившиеся военнослужащие МЧС Узбекистана получили квартиры

Пресс-служба МЧС Узбекистана
В Узбекистане
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Квартиры выданы за счет долгосрочных льготных кредитов с оформлением права частной собственности.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Члены семей 30 военнослужащих и служащих УЧС Ферганской области в торжественной обстановке получили ключи от квартир в современном пятиэтажном доме. 

"Такие квартиры выдаются за счет долгосрочных льготных кредитов с оформлением права частной собственности военнослужащим, имеющим стаж службы более пяти лет, отличившимся высоким уровнем подготовки", — уточнили в пресс-службе МЧС республики.

Военнослужащим МЧС вручили ключи от новых квартир
Пресс-служба МЧС Узбекистана
Военнослужащим МЧС вручили ключи от новых квартир

Отмечается, что территория около дома полностью благоустроена, там создана вся необходимая инфраструктура. 

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Теги:
жилье, квартиры, МЧС Узбекистана



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