Отличившиеся военнослужащие МЧС Узбекистана получили квартиры

Квартиры выданы за счет долгосрочных льготных кредитов с оформлением права частной собственности.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Члены семей 30 военнослужащих и служащих УЧС Ферганской области в торжественной обстановке получили ключи от квартир в современном пятиэтажном доме.

"Такие квартиры выдаются за счет долгосрочных льготных кредитов с оформлением права частной собственности военнослужащим, имеющим стаж службы более пяти лет, отличившимся высоким уровнем подготовки", — уточнили в пресс-службе МЧС республики.

Пресс-служба МЧС Узбекистана Военнослужащим МЧС вручили ключи от новых квартир

Отмечается, что территория около дома полностью благоустроена, там создана вся необходимая инфраструктура.

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