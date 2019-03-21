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Коран и четки

Турция намерена поддержать исламские научные школы в Узбекистане

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Узбекистане
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За последние годы отношения между Узбекистаном и Турцией поднялись на новый уровень.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Турция намерена содействовать укреплению материально-технической базы исламских научных школ в Узбекистане и дальнейшему развитию их информационно-ресурсных центров. Об этом сообщил посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр на встрече с председателем Комитета по делам религий Джасуром Акрамовым и председателем Управления мусульман Узбекистана, муфтием Усманхоном Алимовым.

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Как сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана, посол обратил внимание на то, что за последние 2,5 года отношения между странами поднялись на новый уровень, достигнуты договоренности в политической, экономической и социальной сферах.

"Центр исламской цивилизации в Узбекистане, Международная исламская академия, международные исследовательские центры и научные школы акиды начали свою работу", — отметил Мехмет Сурейя Эр.

Стороны также обсудили развитие сотрудничества в религиозной и образовательной сферах.

Напомним, что по инициативе главы государства Шавката Мирзиёева в Узбекистане были созданы пять школ по наукам Калам, Хадис, Тасаввуф, Акида и Фикх.

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Теги:
Образование, Узбекистан, мусульмане, Управление мусульман Узбекистана, Ислам, Турция



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