Выйду я на площадь с конем: в Ташкенте состоится необычный флешмоб

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В столице 23 марта пройдет флешмоб с участием спортсменов-конников, сообщает Afisha.uz.

Федерация коневодства и конного спорта Узбекистана В Узбекистане впервые прошел большой конный парад

Участники соберутся в 14:00 около клуба конного спорта и верховой езды Universal Jumping, откуда в сопровождении инспекторов дорожно-патрульной службы двинутся к площади Амира Темура. С 15:00 до 16:00 пройдет тренировка, затем начнется флешмоб.

В июле прошлого года в сквере Амира Темура прошел масштабный конный парад, в котором приняли участие сотрудники пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана, Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка при МВД, батальон почетного караула конного эскадрона Национальной гвардии Узбекистана, а также ведущие спортсмены сборных республики по разным конным дисциплинам. Тогда на парад вывели около 80 породистых лошадей.

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