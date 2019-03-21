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На сквере Амира Темура в центре столицы состоялся первый в Узбекистане конный парад

Выйду я на площадь с конем: в Ташкенте состоится необычный флешмоб

Федерация коневодства и конного спорта Узбекистана
В Узбекистане
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В зрелищном марше примут участие спортсмены-конники.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В столице 23 марта пройдет флешмоб с участием спортсменов-конников, сообщает Afisha.uz

Конный парад собрал сотни людей в центре столицы. Жители Ташкента, а также его гости стали свидетелями незабываемого зрелища.
Федерация коневодства и конного спорта Узбекистана
В Узбекистане впервые прошел большой конный парад
Участники соберутся в 14:00 около клуба конного спорта и верховой езды Universal Jumping, откуда в сопровождении инспекторов дорожно-патрульной службы двинутся к площади Амира Темура. С 15:00 до 16:00 пройдет тренировка, затем начнется флешмоб.

В июле прошлого года в сквере Амира Темура прошел масштабный конный парад, в котором приняли участие сотрудники пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана, Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка при МВД, батальон почетного караула конного эскадрона Национальной гвардии Узбекистана, а также ведущие спортсмены сборных республики по разным конным дисциплинам. Тогда на парад вывели около 80 породистых лошадей.

Под цокот копыт и овации толпы: чем удивил конный парад в Ташкенте >>>

Теги:
Узбекистан, Животные, флешмоб, лошади, Ташкент



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