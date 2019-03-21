Кого будет готовить ташкентский филиал Университета Вебстера

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Университет Вебстера в Ташкенте будет готовить бакалавров по 14 направлениям и магистров — по 16. Согласно постановлению президента, обучение будет очным и на платно-контрактной основе. Стоимость планируется определить по согласованию с учредителями, в документе она не приводится.

Преподавать будут на английском языке. Занятия начнутся уже в 2019 году.

© Sputnik / Александр Кряжев В Узбекистане откроется первый филиал американского вуза

В список направлений для бакалавриата включены, в частности, "Предпринимательство", "Экономика", "Международные отношения", "Глобальная журналистика", "Связи с общественностью", "Производство кино, телевидение и видео".

Среди специальностей магистратуры — управление бизнесом, образование и инновации, менеджмент и лидерство.

Университет Вебстера — частный вуз, основанный в 1915 году. Осенью прошлого года вуз запустил магистерскую программу TESL (преподавание английского языка как второго иностранного) на базе Узбекского государственного университета мировых языков. В настоящее время по ней проходят обучение более 120 студентов Узбекистана.