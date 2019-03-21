Бизнес-леди мирового масштаба: узбекистанка победила в конкурсе ООН

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Бизнес-леди из Ташкента Саида Юсупова стала одной из победительниц международного конкурса женщин-предпринимателей под эгидой Всемирного банка и ООН. Об этом сообщается на портале "ИнфоШОС".
Жюри присудило победу Саиде Юсуповой, основателю и директору консалтингового агентства Green Business Innovation, а также индианке Вандане Сури — руководителю стартап-проекта TaxShe из Бангалора.
Агентство Саиды Юсуповой оказывает консультационные услуги по вопросам изменения климата, энергосберегающих технологий, возобновляемых источников энергии, информационных технологий и инноваций.