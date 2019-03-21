22:35 21 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.09
  • EUR9488.13
  • USD8378.04
Поиск
Еще больше госуслуг можно будет получить через интернет. Архивное фото

Бизнес-леди мирового масштаба: узбекистанка победила в конкурсе ООН

© Sputnik / Владимир Песня
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
92 0 0

В этом году на конкурс "Цели устойчивого развития ООН и женщина" было подано более 1,2 тысячи заявок со всего мира.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Бизнес-леди из Ташкента Саида Юсупова стала одной из победительниц международного конкурса женщин-предпринимателей под эгидой Всемирного банка и ООН. Об этом сообщается на портале "ИнфоШОС".

Центр женщин-изобретателей Узбекистана и Ассоциация женщин–изобретателей Южной Кореи подписали меморандум о взаимопонимании
Пресс-служба Комитета женщин Узбекистана
Женщины–изобретатели Узбекистана и Южной Кореи договорились о сотрудничестве
В этом году на конкурс "Цели устойчивого развития ООН и женщина" было подано более 1,2 тысячи заявок со всего мира от представительниц прекрасного пола, которые владеют или руководят микропредприятиями со штатом менее девяти сотрудников и годовым оборот менее 100 тысяч долларов.

Жюри присудило победу Саиде Юсуповой, основателю и директору консалтингового агентства Green Business Innovation, а также индианке Вандане Сури — руководителю стартап-проекта TaxShe из Бангалора.

Агентство Саиды Юсуповой оказывает консультационные услуги по вопросам изменения климата, энергосберегающих технологий, возобновляемых источников энергии, информационных технологий и инноваций.

Теги:
ООН, Конкурс, бизнес, женщина



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

От этих фигуристок невозможно оторвать глаз: главные красотки ЧМ-2019
Рole dance на высоте 1500 метров
Акробат танцует на пилоне на высоте 1 500 метров — завораживающее видео
График отключения горячей воды в Ташкенте
График отключения горячей воды в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054