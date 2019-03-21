Бизнес-леди мирового масштаба: узбекистанка победила в конкурсе ООН

В этом году на конкурс "Цели устойчивого развития ООН и женщина" было подано более 1,2 тысячи заявок со всего мира.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Бизнес-леди из Ташкента Саида Юсупова стала одной из победительниц международного конкурса женщин-предпринимателей под эгидой Всемирного банка и ООН. Об этом сообщается на портале "ИнфоШОС".

Пресс-служба Комитета женщин Узбекистана Женщины–изобретатели Узбекистана и Южной Кореи договорились о сотрудничестве

В этом году на конкурс "Цели устойчивого развития ООН и женщина" было подано более 1,2 тысячи заявок со всего мира от представительниц прекрасного пола, которые владеют или руководят микропредприятиями со штатом менее девяти сотрудников и годовым оборот менее 100 тысяч долларов.

Жюри присудило победу Саиде Юсуповой, основателю и директору консалтингового агентства Green Business Innovation, а также индианке Вандане Сури — руководителю стартап-проекта TaxShe из Бангалора.

Агентство Саиды Юсуповой оказывает консультационные услуги по вопросам изменения климата, энергосберегающих технологий, возобновляемых источников энергии, информационных технологий и инноваций.