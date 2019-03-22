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На вкус и цвет товарищей нет – ГУВД Ташкента о критике образцов формы

© Фото: kun.uz
В Узбекистане
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Ударившись в критику вариантов новой формы, многие напрочь забыли об элементарных нормах культуры общения, заявили в ГУВД Ташкента.

Инспекторы ДПС Ташкента примерили новую форму
© ГУВД г. Ташкента
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"Сарказм и черный юмор не способствуют налаживанию диалога, который, как известно, предполагает готовность к нему у обеих сторон. ГУВД Ташкента готово выслушать критику, но конструктивную. Если вам не нравится новый образец формы, предлагайте свои, присылайте нам фото полиции других стран. Может, кто-то из дизайнеров готов поделиться своими предложениями? Мы будем рады их рассмотреть", — отметили в пресс-службе.

В ГУВД считают, что некоторые интернет-пользователи с помощью "остроумных" комментариев бьются за стабильность.

"Все новое пугает вас на уровне инстинкта: ожидать неизвестного очень страшно, ведь оно приведет к затратам сил на узнавание", — говорится в публикации.

Однако для развития Узбекистану необходимы перемены, отметили в ГУВД. 

"У одних участников дискуссий образец новой формы ассоциируется с негативными страницами истории, другим — нравится, третьи просят вернуть ту, что была в 70-80-х годах прошлого столетия, четвертые просят оставить как есть. Как в этом случае учесть пожелания всех одновременно? Это невозможно", — подчеркнули в пресс-службе. "Как говорится, на вкус и на цвет товарищей нет".

В ГУВД предупредили: новыми будут не только цвет и фасон, но и погоны, фурнитура с символикой и эмблемами органов внутренних дел. "Перемены неизбежны и необходимы". 

"Они уже происходят: начиная от культуры общения с гражданами, процедуры приема на службу в органы внутренних дел — он сократился с пять-шесть месяцев до 40 дней, до воспитательной работы с личным составом. Уже изменились принципы и подходы к физической, боевой и служебной подготовке. Вы наверняка заметили: на улицах и в общественных местах службу несут преимущественно стройные, подтянутые стражи правопорядка", — говорится в материале.

Олег Петров, генеральный директор ателье Лили Ким
Sputnik
Бывший офицер о том, какая форма должна быть у стражей порядка
При разработке нового образца форменной одежды изучался международный опыт, отметили в пресс-службе. Полицейские подразделения используют всего два-три цвета — в основном, черный, синий и серый. Особое внимание было уделено опыту тех стран, где имидж полиции высок, где между полицией и гражданским населением установлено взаимопонимание, доверие, тесное сотрудничество.

При выборе новой формы также будут учтены климатические особенности региона, удобство, практичность (ткань должна быть качественная, устойчивая к загрязнению, немнущаяся), а также — особенности несения службы сотрудниками различных подразделений.

"Одним словом, при разработке старались принимать во внимание целый ряд факторов. И ваше мнение для нас тоже важно", — заверили в ГУВД и еще раз призвали граждан к конструктивному диалогу.

Теги:
соцсети, Одежда, форма, ГУВД Ташкента



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