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Мужчина слушает музыку

В Узбекистане запустилось первое современное онлайн-радио

© AFP 2018 / ED JONES
В Узбекистане
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На волнах радио слушатели смогут насладиться треками в девяти разных жанрах: Chill, Urban, Workout, Retro, Jazz / Blues, The Beat, Rock-n-roll, Romantic и Uzbek music.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В Ташкенте состоялась презентация онлайн-радио The Beat, на волнах которого будет звучать музыка девяти разных жанров, сообщает "Афиша.уз".

На волнах радио слушатели смогут насладиться треками в девяти разных жанрах: Chill, Urban, Workout, Retro, Jazz / Blues, The Beat, Rock-n-roll, Romantic и Uzbek music. Скачать приложение The Beat можно уже сейчас — оно доступно для Android и iOS.

Кроме того, The Beat представляет большой интерес для рекламодателей, так как является единственным радио в Узбекистане, способным предоставить данные по своей аудитории.

Радио было запущено в тестовом режиме полгода назад. Сегодня, в день официальной презентации нового радио, его аудитория составляет более 200 000 человек.

Оно играет в 100 точках города, являющихся партнерами группы компаний ORIENT.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Радио, радио, музыканты, музыка, Музыка



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