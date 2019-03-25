В Узбекистане запустилось первое современное онлайн-радио

На волнах радио слушатели смогут насладиться треками в девяти разных жанрах: Chill, Urban, Workout, Retro, Jazz / Blues, The Beat, Rock-n-roll, Romantic и Uzbek music.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В Ташкенте состоялась презентация онлайн-радио The Beat, на волнах которого будет звучать музыка девяти разных жанров, сообщает "Афиша.уз".

На волнах радио слушатели смогут насладиться треками в девяти разных жанрах: Chill, Urban, Workout, Retro, Jazz / Blues, The Beat, Rock-n-roll, Romantic и Uzbek music. Скачать приложение The Beat можно уже сейчас — оно доступно для Android и iOS.

Кроме того, The Beat представляет большой интерес для рекламодателей, так как является единственным радио в Узбекистане, способным предоставить данные по своей аудитории.

Радио было запущено в тестовом режиме полгода назад. Сегодня, в день официальной презентации нового радио, его аудитория составляет более 200 000 человек.

Оно играет в 100 точках города, являющихся партнерами группы компаний ORIENT.