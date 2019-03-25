Неизвестные дикие звери появились в Хорезмской области

Странные дикие звери выходят на охоту только ночью.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В поселке Беруни Шаватского района Хорезмской области на местных жителей и их скот совершены нападения. Известно, что в данном районе появились дикие звери, сообщает "Народное слово".

По словам местных жителей, животные внешне схожи с шакалами, крайне агрессивны и уже загрызли 20 овец.

Владельцы приусадебных земель принимают активные меры защиты: уже отловлено несколько животных. Однако случаи их нападения на загоны со скотом продолжаются.

В основном дикие звери выходят на охоту в темное время суток.