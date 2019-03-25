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Возрождение Кружевного автографа: в Бухаре открыли водяную башню

Возрождение "Кружевного автографа": в Бухаре открыли водяную башню

Узбектуризм
В Узбекистане
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Теперь башня вновь начала функционировать в качестве архитектурной изюминки Бухары.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В Бухаре вновь открылся знаменитый "Кружевной автограф", сообщает Госкомтуризм Узбекистана.

Новое название 92-летней водяной башни инженера Владимира Шухова - Bukhara Tower. Теперь башня вновь начала функционировать в качестве архитектурной изюминки Бухары.

Возрождение Кружевного автографа: в Бухаре открыли водяную башню
Узбектуризм
Возрождение "Кружевного автографа": в Бухаре открыли водяную башню

На первом этаже башни планируется создать кафе, авиа- и железнодорожную кассу, инфоцентр для туристов. На втором этаже расположен ресторан, с третьего же этажа этой кружевной конструкции можно наблюдать за сказочной красотой таинственной Бухары.

На торжественной церемонии открытия "Башни Шухова" приняли участие заместитель хокима Бухарской области по вопросам туризма Б.Шахриеров, чрезвычайный и полномочный посол Франции госпожа Виолен де Вилмор, хоким города Бухары К.Камолов, директор департамента по развитию туризма Бухарской области Ф.Ходжаев, начальник отдела Внутренних дел Республики Узбекистан города Бухары и зарубежные гости.

Теги:
достопримечательности, Узбекистан, Узбекистан, Бухара



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