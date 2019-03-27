В Узбекистане прошла внезапная проверка боеготовности

Главной целью учений являются анализ и оценка боеготовности и слаженности подразделений, проверка подготовки воинских частей, техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Сегодня утром, 26 марта распоряжением первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана войска Юго-западного особого военного округа была проведена проверка боеготовности, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РУ.

В соответствии с планом проведения внезапных проверок боевой готовности войск Минобороны на плановой основе производится комплексная учебная проверка боевой готовности войск.

На этот раз задействованы все воинские подразделения Юго-западного особого военного округа. Учения пройдут в период с 26 по 29 марта на полигонах Муборак и Нуристан, расположенных в Кашкадарьинской области, а также в другой местности на территории военного округа.

По данным министерства, главной целью учений являются анализ и оценка боеготовности и слаженности подразделений, проверка подготовки воинских частей, техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач. В частности, будут отработаны выдвижение и переброска войск с помощью военной авиации. Некоторые подразделения совершили марши на штатной военной технике на дальние дистанции.

Особое внимание обращается на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления подразделениями. Обеспечивается строгое соблюдение требований мер безопасности, сохранности техники и вооружения.

Напомним, что в ноябре 2018 года по указанию президента Узбекистана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами войска Министерства обороны впервые прошли масштабную внезапную проверку боеготовности.