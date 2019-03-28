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Сотрудники ГУВД г. Ташкента

В ГУВД Ташкента - новые назначения

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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Кадровые перестановки в ГУВД Ташкента все еще продолжаются.

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. В ГУВД Ташкента назначен новый заместитель начальника - полковник Азизхон Шарипхонович Умархонов, сообщает МВД Узбекистана.

Также полковник Хужамурад Расулович Ахмуратов стал первым заместителем начальника Управления внутренних дел Джизакской области.

В руководстве ГУВД Ташкента произошли кадровые перестановки >>

Напомним, кадровые перестановки в ГУВД Ташкента продолжаются с декабря. Так, пост начальника Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента занял подполковник Рафикжон Жалилов, полковник Рустам Сайфулов занял пост начальника Организационного управления ГУВД столицы, а подполковник Ойбек Муродов был назначен на должность начальника Управления охраны ГУВД Ташкента.

Теги:
МВД Узбекистана, ГУВД Ташкента, кадровые перестановки



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