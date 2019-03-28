Уникальный дом в Ташкенте: зеленые зоны на крыше и спортивный комплекс

Начиная с четвертого и до седьмого этажа организованы зеленые зоны, также в новом доме есть спорткомплекс и салоны красоты.

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. В Ташкенте появился уникальный жилой дом: на пересечении Малой кольцевой дороги и улицы Бодомзор в Юнусабадском районе сдан в эксплуатацию многоэтажный жилой комплекс, рассчитанный на 120 квартир, сообщает "Даракчи".

Начиная с четвертого и до седьмого этажа организованы зеленые зоны, спортивно-оздоровительный центр, магазины и парикмахерские.

© Даракчи Уникальный дом Ташкента: зеленые зоны на крыше и спортивный комплекс

Дом стал одним из практических результатов проекта "День инвестора", инициированного хокимиятом города Ташкента. В здании жилого комплекса созданы комфортные условия жизни для населения, организовано оказание различных услуг.

Для реализации данного проекта предпринимателям было направлено 40 млрд сумов, из которых 2 миллиона долларов США внесены иностранными инвесторами.