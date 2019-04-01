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Ташкентский хаммер: в столице замечено новое такси

Ташкентский "Хаммер": в столице замечено новое такси

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В Узбекистане
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Многие пользователи заметили, что это может быть всего лишь первоапрельской шуткой, но почему бы сегодня и не покататься на такой машине по солнечному Ташкенту?

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В Ташкенте теперь можно прокатиться по городу на "Хаммере": жители сообщают о том, что в столице появилось новое такси.

Ташкентский хаммер: в столице замечено новое такси
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Ташкентский хаммер: в столице замечено новое такси

Многие пользователи написали, что это все может оказаться лишь первоапрельской шуткой, однако другие заметили, что, тем не менее, сегодня можно прокатиться до рынка или работы на классной большой машине.

Ташкентский хаммер: в столице замечено новое такси
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Ташкентский хаммер: в столице замечено новое такси

Напомним, в Узбекистане с 1 июля 2019 года физическим лицам могут разрешить оказывать услуги такси. Согласно тексту документа, физлица смогут оформить ИП и перевозить людей в автомобилях вместимостью не более четырех пассажиров.

Важное условие работы – заключение договоров с операторами через электронную платформу. Кроме того, на машине должны быть специальные наклейки: на дверях, капоте и на поверхности багажного отсека.

Теги:
автомобиль, Автомобили, машина, таксист, такси, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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