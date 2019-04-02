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Коллекция одежды из атласа и адраса в Вашингтонской галерее Артура Саклера

Пятничный адрас, или Как теперь будут носить платки узбекские студенты

© Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане
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По словам представителей Исламской академии, национальные костюмы помогут сохранить традиции и сплотить студентов.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. В Международной исламской академии Узбекистана студенты запустили акцию под названием #milliy_day, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Теперь девушкам каждую пятницу можно будет надевать на учебу яркие атласные платки в национальном стиле, либо национальные жилетки или другие атрибуты национального костюма. А мужчинам - тюбетейку.

"Доппи, адрас и атлас всем хорошо известны как прекрасный пример нашей национальности. В #milliy_day мы носим доппи, а вы?", - гласит надпись в Instagram.

Данная инициатива была предложена самими студентами и согласована с Союзом молодежи.

"Когда студенты появились в день праздника Навруз в национальных костюмах, это оценили многие гости. Поэтому студенты решили так одеваться по пятницам", - заявил представитель академии.

По его словам, это поможет сохранить национальные традиции и сплотить студентов.

Теги:
национальные наряды, Узбекистан, узбекистанец, Ташкент, Ташкент



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