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Верблюды в кузове грузовика

Джизакский бизнесмен взял кредит и начал разводить верблюдов

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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По мнению мужчины, его история даст старт развитию в Узбекистане нового направления предпринимательства.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Предприниматель из Джизака взял кредит на 200 миллионов сумов и потратил его на двадцать верблюдов, говорится в сюжете телеканала "Узбекистан 24".

Как сообщает издание Spot.uz, Отабек Омонов учредил компанию Camel Castels, и уже спустя два года поголовье увеличилось до 45 верблюдов.

В этом году предприниматель планирует начать монетизировать проект за счет верблюжьего молока.

Зарабатывать планируется также и на верблюжьей шерсти, которая используется в изготовлении одежды.

По словам Омонова, верблюды в Джизаке чувствуют себя комфортно, так как в окрестностях мало воды, и он надеется, что поголовье увеличится до 200 единиц.

Также в планах создание оздоровительно-лечебного центра, где и будет широко использоваться верблюжье молоко, известное своими полезными свойствами. Ожидается, что это даст старт развитию в Узбекистане нового направления предпринимательства.

Теги:
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