Джизакский бизнесмен взял кредит и начал разводить верблюдов

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Предприниматель из Джизака взял кредит на 200 миллионов сумов и потратил его на двадцать верблюдов, говорится в сюжете телеканала "Узбекистан 24".
Как сообщает издание Spot.uz, Отабек Омонов учредил компанию Camel Castels, и уже спустя два года поголовье увеличилось до 45 верблюдов.
В этом году предприниматель планирует начать монетизировать проект за счет верблюжьего молока.
Зарабатывать планируется также и на верблюжьей шерсти, которая используется в изготовлении одежды.
По словам Омонова, верблюды в Джизаке чувствуют себя комфортно, так как в окрестностях мало воды, и он надеется, что поголовье увеличится до 200 единиц.
Также в планах создание оздоровительно-лечебного центра, где и будет широко использоваться верблюжье молоко, известное своими полезными свойствами. Ожидается, что это даст старт развитию в Узбекистане нового направления предпринимательства.