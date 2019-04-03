Глава СПЧ при президенте РФ: Азии необходима своя Конвенция о правах человека

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Совет по правам человека при президенте РФ намерен продолжать начатую Узбекистаном работу — по правозащитной тематике в Центральной Азии и Азии в целом, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
"Это очень интересная работа, очень перспективная, — сказал он. — Есть Совет Европы, а почему нет Совета Азии? Есть Европейская конвенция о правах человека, а почему нет Азиатской? Что этому мешает? Мне кажется, причина только в том, что этим никто не занимался. Я очень рад, что Узбекистан здесь выступил застрельщиком. Считаю, что начато очень большое дело".
Сегодня в Ташкенте в рамках узбекско-российской конференции, посвященной культуре прав человека, был подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
По словам Михаила Федотова, меморандум планируется реализовывать в самых разных сферах.
"Как мы защищаем права российских граждан в РФ, точно так же мы будем защищать права узбекских граждан в России. Узбекистанцев в РФ достаточно много, они приезжают по разным вопросам. Кто-то по научным вопросам, кто-то по семейным делам, кто-то по трудовым. И у них могут возникать проблемы. Я регулярно бываю в регионах, посещаю центры временного содержания. И сталкиваюсь там с гражданами разных стран, — рассказал Федотов. — И возникают вопросы, в частности, очень простые".
Он отметил: Национальный центр РУ по правам человека и СПЧ при президенте РФ будут сотрудничать в решении очень важных для людей вопросов.
Кроме того, Михаил Федотов поделился впечатлениями от пребывания в республике, которую не посещал с 2003 года.
"У меня замечательные впечатления от Узбекистана. Я в прошлый раз был здесь 16 лет назад. Многие места, которые я помню, за это время сильно изменились, — отметил Михаил Федотов. — Ташкент сильно изменился, я просто не узнал многие улицы. Здесь как-то легче дышится... Воздух напоен весной во всех смыслах".
А прежней, по словам главы СПЧ, осталась аудитория — заинтересованная, дружелюбная, открытая для дискуссий.