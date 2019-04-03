Глава СПЧ при президенте РФ: Азии необходима своя Конвенция о правах человека

В Ташкенте 3 апреля был подписан меморандум, направленный на сотрудничество Узбекистана и России в сфере защиты прав и свобод человека.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Совет по правам человека при президенте РФ намерен продолжать начатую Узбекистаном работу — по правозащитной тематике в Центральной Азии и Азии в целом, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

"Это очень интересная работа, очень перспективная, — сказал он. — Есть Совет Европы, а почему нет Совета Азии? Есть Европейская конвенция о правах человека, а почему нет Азиатской? Что этому мешает? Мне кажется, причина только в том, что этим никто не занимался. Я очень рад, что Узбекистан здесь выступил застрельщиком. Считаю, что начато очень большое дело".

Сегодня в Ташкенте в рамках узбекско-российской конференции, посвященной культуре прав человека, был подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

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Документ направлен на сотрудничество в сфере защиты прав и свобод человека, обмен опытом, информацией и литературой по вопросам защиты прав и основных свобод граждан, форм и методов защиты.

По словам Михаила Федотова, меморандум планируется реализовывать в самых разных сферах.

"Как мы защищаем права российских граждан в РФ, точно так же мы будем защищать права узбекских граждан в России. Узбекистанцев в РФ достаточно много, они приезжают по разным вопросам. Кто-то по научным вопросам, кто-то по семейным делам, кто-то по трудовым. И у них могут возникать проблемы. Я регулярно бываю в регионах, посещаю центры временного содержания. И сталкиваюсь там с гражданами разных стран, — рассказал Федотов. — И возникают вопросы, в частности, очень простые".

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Например, иностранец не имеет действующего паспорта: документ просрочен или потерян. Чтобы вернуться на родину, ему нужно получить сертификат возвращения. Одни консульства работают быстро, другие затягивают процесс. Создаются проблемы для людей. Человек, который мог через несколько дней поехать домой, вместо этого будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан — не самом комфортном месте. Хотя некоторые обустроены прилично, подчеркнул Федотов.

Он отметил: Национальный центр РУ по правам человека и СПЧ при президенте РФ будут сотрудничать в решении очень важных для людей вопросов.

Кроме того, Михаил Федотов поделился впечатлениями от пребывания в республике, которую не посещал с 2003 года.

"У меня замечательные впечатления от Узбекистана. Я в прошлый раз был здесь 16 лет назад. Многие места, которые я помню, за это время сильно изменились, — отметил Михаил Федотов. — Ташкент сильно изменился, я просто не узнал многие улицы. Здесь как-то легче дышится... Воздух напоен весной во всех смыслах".

А прежней, по словам главы СПЧ, осталась аудитория — заинтересованная, дружелюбная, открытая для дискуссий.