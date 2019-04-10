Узбекистан и Монголия рассматривают открытие прямого авиасообщения

На встрече рассматривались вопросы взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, прежде всего в ООН и ШОС.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Узбекистан и Монголия рассматривают возможность открытия прямого авиасообщения, сообщает МИД Узбекистана.

Монгольской стороной предложено изучить возможность налаживания прямых авиарейсов между Улан-Батором и Ташкентом, которые также позволят активизировать контакты на различных уровнях, расширить обмен между деятелями науки, культуры и спорта.

Напомним, 10 апреля в Ташкенте состоялся пятый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел двух государств. Стороны на встрече представляли заместители глав МИД Узбекистана и Монголии Дилшод Ахатов и Батмунх Батцэцэг.

"Введение Узбекистаном порядка безвизового режима на 30 дней для граждан Монголии создает благоприятные возможности для посещения ими буддийских святынь и других исторических памятников в республике, считают в ведомстве", - говорится в сообщении на сайте министерства.

На встрече рассматривались вопросы взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, прежде всего в ООН и ШОС.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в организации бизнес-форумов и кооперационных бирж, а также создании делового совета с участием торгово-промышленных палат двух стран и других механизмов сотрудничества.