Узбекистан, Турция и Пакистан проведут военные учения в Джизакской области

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Джизакской области с 22 по 27 апреля пройдут учения, в которых примут участие военные Узбекистана, Пакистана и Турции.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РУ, все стадии тактико-специальных будут проведены в горной местности полигона Фориш.
Как рассказал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов, в ходе "Боевого содружества" будет отработано совместное применение группировок авиации и войск ПВО СНГ при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах.