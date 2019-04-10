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Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана

Узбекистан, Турция и Пакистан проведут военные учения в Джизакской области

© Министерство обороны Узбекистана.
В Узбекистане
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Все стадии тактико-специальных учений пройдут на полигоне Фориш.  

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Джизакской области с 22 по 27 апреля пройдут учения, в которых примут участие военные Узбекистана, Пакистана и Турции.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РУ, все стадии тактико-специальных будут проведены в горной местности полигона Фориш.  

Учения ПВО
Sputnik / Михаил Мокрушин
Узбекистанцы приедут в Россию на учения системы ПВО СНГ "Боевое содружество"
Ранее сообщалось, что узбекские военнослужащие в сентябре приедут в РФ на учения системы ПВО СНГ "Боевое содружество". Они пройдут на российском полигоне Ашулук и казахстанском Сары-Шагане.

Как рассказал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов, в ходе "Боевого содружества" будет отработано совместное применение группировок авиации и войск ПВО СНГ при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах.

Теги:
военные, Турция, Пакистан, военные учения, учения, Минобороны Узбекистана



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