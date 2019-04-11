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Совладелец компании Eurasian National Resources Corporation Патох Шодиев

Фаттох Шодиев выделит на развитие Сырдарьи 40 миллиардов сумов

© Sputnik / Валерий Левитин
В Узбекистане
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Почти 30 миллиардов сумов из запланированных 40 миллиардов уже поступили на специальный счет, открытый в Сырдарьинской области.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Казахстанский предприниматель узбекского происхождения Фаттох Шодиев планирует выделить на улучшение жизни населения Сырдарьинской области 40 миллиардов сумов, сообщает администрация области.

В частности, Фаттох Шодиев, начинавший свой трудовой путь в Сырдарьинской области, из средств специального фонда под названием "Международный фонд Шодиева" намеревается выделить 40 миллиардов сумов пожертвований для улучшения уровня жизни населения области, строительства и благоустройства. Вчера почти 30 миллиардов сумов из запланированных 40 миллиардов поступили на специальный счет, открытый в Сырдарьинской области.

Указанные средства будут направлены на мероприятия, осуществляемые в рамках проекта "Обод кишлок" - благоустройство отдаленных кишлаков области, проведение инженерно-коммуникационных сетей, ремонт объектов социального назначения, автодорог, систем водоснабжения.

Часть средств по инициативе президента будет направлена на строительство возводимого в Хавастском районе области комплекса Xovos city. 

Напомним, 9 апреля 2019 года делегация, возглавляемая Фаттохом Шодиевым, прибыла в Сырдарьинскую область. Их встречал хоким области Гафурджон Мирзаев.

Теги:
Благотворительность, благотворительность, деньги, Узбекистан, Узбекистан, Сырдарьинская область



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