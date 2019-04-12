13:15 12 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.37
  • EUR9477.37
  • USD8451.37
Поиск
Аэропорт Ташкента

В аэропорту Ташкента построят топливозаправочный комплекс

© https://www.uzairways.com
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
84 0 0

Работа комплекса будет обеспечена за счет импорта необходимых объемов авиационного топлива.

ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. В аэропорту Ташкент построят современный топливозаправочный комплекс для обслуживания воздушных судов, сообщается в постановлении президента Узбекистана.

Это решение было принято в целях "дальнейшего совершенствования системы обеспечения авиационным топливом аэропортов республики, привлечения иностранных авиакомпаний на выполнение полетов через аэропорты Узбекистана, в том числе путем повышения коммерческой привлекательности оказываемых услуг, включая заправку воздушных судов, для внедрения рыночных механизмов в процессы поставки авиационного топлива.

В документе отмечается, что работа комплекса будет обеспечена за счет импорта необходимых объемов авиационного топлива.

Заказчиком строительства и дальнейшей эксплуатации современного топливозаправочного комплекса выступит СП Jizzakh Petroleum.

Теги:
топливо, Аэропорт Ташкента, аэропорт Ташкента, аэропорт, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Производство Риштанской керамики
Из печи появляется лазурь: что происходит в мастерской керамиста в Риштане
Появилось видео, где глава Еврокомиссии чуть не сжег первую леди Руанды
Личная жизнь Тамерлана
Женщины великого Тамерлана: кто был в гареме правителя

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054