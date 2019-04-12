В аэропорту Ташкента построят топливозаправочный комплекс

Работа комплекса будет обеспечена за счет импорта необходимых объемов авиационного топлива.

ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. В аэропорту Ташкент построят современный топливозаправочный комплекс для обслуживания воздушных судов, сообщается в постановлении президента Узбекистана.

Это решение было принято в целях "дальнейшего совершенствования системы обеспечения авиационным топливом аэропортов республики, привлечения иностранных авиакомпаний на выполнение полетов через аэропорты Узбекистана, в том числе путем повышения коммерческой привлекательности оказываемых услуг, включая заправку воздушных судов, для внедрения рыночных механизмов в процессы поставки авиационного топлива.

В документе отмечается, что работа комплекса будет обеспечена за счет импорта необходимых объемов авиационного топлива.

Заказчиком строительства и дальнейшей эксплуатации современного топливозаправочного комплекса выступит СП Jizzakh Petroleum.