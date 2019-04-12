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Учебный центр NSUS не имеет отношения к президентским школам – Минобр

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Узбекистане
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Министерство опубликовало заявление в связи с появлением в СМИ материалов о запуске проекта NSUS "Кто круче в знаниях" по подготовке школьников к поступлению в президентские школы.

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Компания Next Step Up School (NSUS) и ее руководитель Мухайё Зайрова не имеют отношения к проекту по созданию президентских школ, заявили в пресс-службе Министерства народного образования Узбекистана.

Школьники во время перемены, архивное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Заявление ведомства опубликовано в связи с появлением в СМИ материалов о запуске проекта NSUS "Кто круче в знаниях" по подготовке школьников к поступлению в президентские школы.

По данным пресс-службы министерства, в статье про этот проект со ссылкой на слова министра министра Шерзода Шерматова указывается, что основным критерием отбора учеников будет уровень владения английским языком.

В министерстве напомнили: Шерматов в публикации на своей странице в Facebook призвал родителей, желающих, чтобы их дети учились в президентских школах, начать учить их английскому языку. "Он отметил, что детей в президентских школах будут учить иностранцы на английском языке".

"Министр народного образования Шерзод Шерматов никогда не говорил, что основным критерием отбора учащихся будет уровень знания английского языка", — заявили в министерстве.

Кроме того, в статье о проекте "Кто круче в знаниях" отмечается, что Мухайё Зайрова готова ответить на все вопросы родителей относительно поступления в президентские школы. На самом же деле критерии отбора и проведения вступительных экзаменов пока не утверждены — Министерство народного образования и Экзаменационный совет Кембриджского университета (Cambridge Assessment International Education) еще над ними работают.

Вся официальная информация про президентские школы в Нукусе, Ташкенте и Хиве публикуется в следующих соцсетях: Facebook, Instagram, Telegram.

Теги:
Образование, дети, школы, мошенничество, Министерство народного образования Узбекистана



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