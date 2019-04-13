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Участники фестиваля Шёлк и Специи в Бухаре

"Шелк и специи": что ждет гостей традиционного фестиваля в Бухаре

© Foto : Камиль Еникеев
В Узбекистане
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Гостям предложат посетить тематические мастер-классы и угоститься вкуснейшим пловом.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Бухаре 24 мая начнется XVIII Международный фестиваль "Шелк и специи", сообщается на портале uzbekistan.travel

В программе праздника — выступления фольклорных ансамблей, национальные игры и забавы, различные тематические мастер-классы, показ мод, а также — дегустация узбекского плова на мероприятии "Палов сайли".

Фестиваль Шелк и специи в Бухаре
© Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
Фестиваль "Шелк и специи" в Бухаре

"Атмосферу восточной сказки воссоздаст красочное шествие, которое перенесет гостей фестиваля на тысячи лет назад, когда караваны, груженные шелком и специями, шли из Китая в Европу, преодолевая горные перевалы и жаркие пустыни, останавливались в цветущих оазисах", — говорится в публикации.

Фестиваль Шелк и специи в Бухаре
© Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
Фестиваль "Шелк и специи" в Бухаре

Праздник организуют хокимият Бухарской области, Госкомтуризма, областное управление Ассоциации "Хунарманд". Он продлится до 26 мая.

Цели программы — сохранение культурного наследия Узбекистана со всеми его особенностями и уровнем художественного мастерства, а также поддержка народных ремесел, то есть золотой вышивки, ручного ткачества, резьбы по дереву и создания уникальных ковров.

Теги:
Узбекистан, шелк, Шелк и специи, Бухара, Фестиваль



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