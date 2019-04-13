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В Республиканском целевом книжном фонде – новое назначение

Sputnik / Алексей Дружинин
В Узбекистане
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Через фонд проходят бюджетные и спонсорские средства, кредиты и гранты международных финансовых институтов, а также арендные платежи за учебники.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана назначило исполнительного директора Республиканского целевого книжного фонда при Министерстве народного образования, сообщили в пресс-службе МНО. Пост занял Носир Ходжаев.

Республиканский целевой книжный фонд аккумулирует бюджетные и спонсорские средства, кредиты и гранты международных финансовых институтов, арендные платежи за учебники, предназначенные для обеспечения учебниками и учебно-методическими пособиями учащихся и преподавателей общеобразовательных школ, учебниками и учебно-методическими пособиями по иностранным языкам.

Школьные учебники
© Минюст
Для узбекских школ будут созданы альтернативные учебники
Фонд финансирует приобретение и доставку учебников и учебно-методических пособий, а также учебников и учебно-методических пособий по иностранным языкам для библиотечных фондов общеобразовательных школ, в том числе для обеспечения учащихся учебниками на арендной основе.

Ранее сообщалось, что для школ Узбекистана будут созданы альтернативные учебники. Требования к ним разработает Министерство народного образования.

Перечень учебников и методических пособий, создаваемых и рекомендуемых министерством на следующие учебные годы, а также требования к ним будут опубликованы в СМИ и на официальном сайте министерства.

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, кадровые перестановки, Узбекистан, Книги



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