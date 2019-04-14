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Узбекские авиалинии получили четвертый Boeing 787-8 Dreamliner

"Узбекские авиалинии" получили четвертый Boeing 787-8 Dreamliner

© "Узбекистон хаво йуллари"
В Узбекистане
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Четвертый Dreamliner, как и три предыдущих, оснащен двигателями GEnx-1В компании General Electric Aviation, обеспечивающими низкий уровень шума, минимальный уровень выброса углекислого газа в атмосферу и лучшую топливную эффективность.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. Американская компания Boeing завершила поставку национальному авиаперевозчику "Узбекистон хаво йуллари"nчетвертого лайнера Boeing 787-8 Dreamliner, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Парк НАК "Узбекистон хаво йуллари" 13 апреля пополнился четвертым лайнером нового поколения Boeing 787-8 Dreamliner. Самолёт приобретен в рамках инвестиционного проекта по обновлению и расширению парка воздушных судов для обеспечения конкурентоспособности и безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Четвертый Dreamliner, как и три предыдущих, оснащен двигателями GEnx-1В компании General Electric Aviation, обеспечивающими низкий уровень шума, минимальный уровень выброса углекислого газа в атмосферу и лучшую топливную эффективность.

Узбекские авиалинии получили четвертый Boeing 787-8 Dreamliner
© "Узбекистон хаво йуллари"
"Узбекские авиалинии" получили четвертый Boeing 787-8 Dreamliner

Самолет сконструирован для обеспечения максимального комфорта пассажирам. Просторный салон, удобные и широкие кресла, новое напольное покрытие, освещение и шумоизоляция, персональные сенсорные HD-экраны для пользования развлекательными программами производят впечатление и обеспечивают пассажирам "Узбекистон хаво йуллари" увлекательное время провождение в полете.

Новый самолет для Узбекистон хаво йуллари
© "Узбекистон хаво йуллари"
Новый самолет для "Узбекистон хаво йуллари"

По расчетам авиакомпании, парк из шести Boeing 787-8 Dreamliner в 2020 году станет крупнейшим по данному типу самолетов в СНГ. Новые лайнеры смогут выполнять рейсы из городов Узбекистана в аэропорты США, Дальнего Востока, Азии.

Напомним, в апреле концерн Airbus - завершил также поставку "Узбекским авиалиниям" двух самолетов А320 neo.

Теги:
новинки, Узбекистон хаво йуллари, Узбекистон хаво йуллари, Dreamliner, самолет, Самолет, Узбекистан, Узбекистан



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