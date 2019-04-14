Танцовщица Паризода рассказала, почему дала пощечину дочери

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Паризода ударила своего ребенка во время съемок одного шоу.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. Знаменитая узбекская танцовщица Паризода рассказала в эфире MTV Show, почем дала пощечину своей дочери, сообщает Upl.uz.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Паризода ударила своего ребенка во время съемок одного шоу.

"Это был очередной день съемок. Моя дочка снималась тоже. Был такой момент, когда она должна была заплакать. Съемки продолжались целый день. Дочка уже не могла плакать, слез не было. Мне пришлось ущипнуть ее и она от боли заплакала. Увы, операторы потребовали еще раз переснять этот кадр. Мне потом пришлось дать пощечину ей, чтобы снять этот кадр", — заявила Паризода.

Также девушка призналась, что плакала вместе с ребенком и почувствовала себя плохо. Кроме того, когда закончились съемки, Паризода всю дорогу до дома просила прощения у дочери.