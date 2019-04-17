Госкомстат Узбекистана внедряет новую технологию мониторинга цен

Внедрение этой технологии обеспечит значительное сокращение затрат времени и бумаги при сборе данных о ценах.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. В Госкомстат Узбекистана внедряет технологию CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) с применением планшетных устройств для мониторинга цен на потребительском рынке, сообщается на сайте Госкомстата.

"Технология CAPI подразумевает проведение опроса, в ходе которого интервьюер (регистратор цен) лично задает вопросы респондентам (продавцам товаров и услуг) и полученные ответы записывает в электронную анкету на ноутбуке, смартфоне или планшете. Полученные результаты о ценах автоматически передаются в базу данных для обобщения и анализа", - сообщают в Госкомстате.

Внедрение этой технологии обеспечит значительное сокращение затрат времени и бумаги при сборе данных о ценах. Применение системы логического и арифметического контроля позволит свести к минимуму вероятность "механических" ошибок, которые могли возникать при вводе данных с бумажных носителей в электронную базу данных, что в конечном итоге отразится в повышении качества исходных данных для мониторинга цен на потребительском рынке и расчетах инфляции в потребительском секторе.

Согласно действующей методологии, наблюдение за ценами для формирования индекса потребительских цен (ИПЦ) проводится в период с 10 по 20 число каждого месяца. С учетом этого, с 10 апреля 2019 года регистраторы цен в управлениях статистики Ташкента и Ташкентской области приступили к "пилотному" внедрению сбора данных о ценах с использованием планшетных устройств.