Посольство Израиля в Узбекистане поменяло систему выдачи виз

Процедура подачи заявления через визовый центр установлена с целью обеспечения наилучшего сервиса и качественной подготовки пакета документов.

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. С сегодняшнего дня, 18 апреля 2019 года, заявления узбекистанцев на получение виз для посещения Израиля будут подаваться через визовый центр TLScontact Center, сообщает на сайте посольства.

Процедура подачи заявления через визовый центр установлена с целью обеспечения наилучшего сервиса и качественной подготовки пакета документов.

Для подачи заявки на визу, необходимо записаться на прием в визовом центре TLScontact Center по следующей ссылке: https://il.tlscontact.com или связаться по телефону: +99878 129-20-13/14, с понедельника по пятницу с 08:30 до 12:00 и с 13:00 до 16:30. Адрес визового центра: Ташкент 100000, Бизнес центр "Дархан", проспект Мустакиллик 88 А.

Со списком документов необходимых для получения визы можно ознакомиться на сайте посольства: http://embassies.gov.il/tashkent, в разделе Консульские услуги.

Документы будут обработаны в визовом центре и подготовлены для сдачи в посольство. При необходимости отдельные заявители будут приглашены в посольство для интервью. Данная процедура вводится с целью улучшения визового процесса, адаптации к растущему спросу и изменениям в глобальной среде.