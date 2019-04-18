Airbus предоставит Узбекистану новые вертолеты

Закупка новейшей авиатехники осуществляется не для "Узбекских авиалиний", а на государственном уровне.

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Французская авиастроительная компания Airbus предоставит Узбекистану 34 вертолета, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам пресс-службы "Узбекистон хаво йуллари", закупка авиатехники осуществляется не для них, а на государственном уровне.

Напомним, вчера министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию из Франции во главе с сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Жан-Батистом Лемуаном.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию 8-9 октября 2018 года, а также перспективы дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Жан-Батист Лемуан поделился своими впечатлениями от поездки в Самаркандскую и Ташкентскую области, где он ознакомился с проектами, реализуемыми при участии Французского агентства развития, и поблагодарил за созданные благоприятные условия для успешного взаимодействия.

Особое внимание уделили укреплению сотрудничества в области высшего образования, научных исследований, инноваций и специального образования. Также достигнута договоренность об обменах и сотрудничестве в правовой сфере и в области государственных финансов.