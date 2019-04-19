Председателя РКЦ наградили за вклад в укрепление отношений РФ и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Председатель Русского культурного центра (РКЦ) Узбекистана Сергей Миронов получил благодарственное письмо и памятный подарок за вклад в укрепление и расширение контактов между двумя странами. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Русский культурный центр был создан в 1994 году, в этом году он отмечает 25-летие. Его территориальные подразделения объединяют не только русских, но и представителей многих других национальностей. Все желающие могут изучать русскую историю, язык, литературу, искусство, русские традиции и обычаи.
Многое делается и для поддержки малообеспеченных людей. Особое внимание уделяется интернациональному воспитанию молодежи, при РКЦ действует подразделение "Молодая смена".
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